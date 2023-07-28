Товарищеский поединок между английской и украинской командами призван привлечь внимание всего мира к войне в Украине.

Как сообщалось ранее, 6 августа в Лондоне состоится благотворительный поединок в поддержку Украины, в котором сойдутся Тоттенхэм и Шахтер. Игра пройдет на стадионе "шпор" – Тоттенхэм Стэдиум, и стартует в 16:00 по киевскому времени.

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По информации Футбол 24, команды будут играть в футболках со специальными нашивками. Впоследствии эти футболки будут выставлены на аукцион, а деньги пойдут на помощь Украине и украинцам. Кроме этого, гимн перед матчем исполнит известная украинская певица Ольга Полякова.

Напомним, поединок также станет прощальным для Андрея Пятова, многолетнего капитана "горняков", который уже объявил о завершении карьеры и вошел в тренерский штаб Патрика ван Леувена.

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