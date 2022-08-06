Тоттенхэм разгромил Саутгемптон в рамках 1-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

От Антонио Конте ждут значительного улучшения результатов в первом полноценном сезоне во главе Тоттенхэма. Клуб исполнил немало пожеланий итальянца, проведя активную трансферную кампанию. Однако пока результат делают проверенные бойцы.

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Матч против Саутгемптона "шпоры" начали неудачно. Уорд-Праус эффектным ударом открыл счет. Это был единственный момент, принесший радость фанам Саутгемптона. Далее Тоттенхэм взял контроль над ситуацией в свои руки. Лондонцы забили по два мяча в каждом из таймов, начав новый сезон с разгромной победы.