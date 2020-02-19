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Тоттенхэм – РБ Лейпциг: Нагельсманн установил рекорд в плей-офф Лиги чемпионов

19 февраля 23:13 125 Читати українською
Тоттенхэм – РБ Лейпциг: Нагельсманн установил рекорд в плей-офф Лиги чемпионов
Юлиан Нагельсманн / Getty images

Первый поединок против Тоттенхэма в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов стал знаковым для наставника РБ Лейпциг Юлиана Нагельсманна.

 
Тимо Вернер 58’
58’ Тимо Вернер

Главный тренер "быков" стал самым молодым наставником, который когда-либо выводил команду на матч плей-офф Лиги чемпионов, сообщает Opta.

Нагельсманн – самый молодой рекордсмен Бундеслиги, который провел 100 матчей в качестве тренера

На момент поединка против лондонского Тоттенхэма Нагельсманну исполнилось 32 года и 211 дней.

Раньше рекорд принадлежал еще одному немцу Доменико Тедеско (33 года и 161 день), который возглавлял Шальке в матчах 1/8 финала против Манчестер Сити (2:3, 0:7) в прошлом сезоне.

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Теги
Тоттенхэм - РБ Лейпциг Лига чемпионов РБ Лейпциг РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн
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