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Тоттенхэм – РБ Лейпциг: Деле Алли не сдержал эмоций после своей замены – к счастью, никто не пострадал

17:42 151 Читати українською
Тоттенхэм – РБ Лейпциг: Деле Алли не сдержал эмоций после своей замены – к счастью, никто не пострадал
Деле Алли / Фото The Union Journal

Полузащитник Тоттенхэма Дели Алли должен лучше контролировать себя в стрессовых ситуациях.

 
Тимо Вернер 58’
58’ Тимо Вернер

Во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против РБ Лейпциг (0:1) хавбек лондонского клуба не был самым полезным игроком своей команды, поэтому на 64-й минуте Жозе Моуринью решил заменить англичанина.

Тоттенхэм – РБ Лейпциг – 0:1 – видео гола и обзор матча

Деле не был в восторге от такой идеи главного тренера, поэтому начал демонстрировать свой тяжелый характер на скамейке запасных, раскидывая бутылки и бутсы.

Напомним, "шпоры" уступили в первой встрече и теперь вся надежда Алли на ответный матч, который состоится в Лейпциге 10 марта.

Тоттенхэм дома минимально уступил РБ Лейпциг и ухудшил шансы на четвертьфинал Лиги чемпионов

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