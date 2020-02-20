Тоттенхэм – РБ Лейпциг: Деле Алли не сдержал эмоций после своей замены – к счастью, никто не пострадал

Полузащитник Тоттенхэма Дели Алли должен лучше контролировать себя в стрессовых ситуациях.

Во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против РБ Лейпциг (0:1) хавбек лондонского клуба не был самым полезным игроком своей команды, поэтому на 64-й минуте Жозе Моуринью решил заменить англичанина.

Тоттенхэм – РБ Лейпциг – 0:1 – видео гола и обзор матча

Деле не был в восторге от такой идеи главного тренера, поэтому начал демонстрировать свой тяжелый характер на скамейке запасных, раскидывая бутылки и бутсы.

Напомним, "шпоры" уступили в первой встрече и теперь вся надежда Алли на ответный матч, который состоится в Лейпциге 10 марта.

Тоттенхэм дома минимально уступил РБ Лейпциг и ухудшил шансы на четвертьфинал Лиги чемпионов