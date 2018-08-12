Тоттенхэм – победитель Международного Кубка чемпионов 2018

В Международном кубке чемпионов лондонский Тоттенхэм лучше себя проявил за своих именитых соперников.

Состоялся заключительный матч МКЧ в котором Интер минимально одолел Атлетико 1:0.

Атлетико – Интер – 0:1 – видео гола и обзор матча

Таким образом, по итогам турнира победителем стал Тоттенхэм набрав в общем зачете 7 очков. Такое же количество пунктов в Интера и дортмундской Боруссии, но лондонский клуб преобладает по разнице забитых и пропущенных голов.

Напомним, в Международном кубке чемпионов 2018 все участники (18 команд) были включены в одну турнирную таблицу. Каждый клуб сыграл по три матча, встречи были проведены на 15 американских, 7 европейских и одном сингапурском стадионе.