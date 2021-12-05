"Шпорам" удалось забить быстрый мяч. На 10-й минуте Лукас Моура решился на удар со средней дистанции и поразил верхний угол ворот.

Шедевр Фреда и первая победа Рангника в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас

Во второй половине лондонцы забили еще дважды. Сначала Давинсон Санчес расстрелял Крула с нескольких метров после подачи углового. А вскоре Сон Хын Мин получил пас от Дэвиса в штрафной зоне, ушел от защитника и точно пробил в дальний угол.

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