Тоттенхэм – Норвич – 3:0 – видео голов и обзор матча
В рамках 15-го тура английской Премьер-лиги лондонский Тоттенхэм разгромил Норвич дома. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.
"Шпорам" удалось забить быстрый мяч. На 10-й минуте Лукас Моура решился на удар со средней дистанции и поразил верхний угол ворот.
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Во второй половине лондонцы забили еще дважды. Сначала Давинсон Санчес расстрелял Крула с нескольких метров после подачи углового. А вскоре Сон Хын Мин получил пас от Дэвиса в штрафной зоне, ушел от защитника и точно пробил в дальний угол.
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