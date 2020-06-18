toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ ИГОРЬ СУРКИС ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: Кейн готов выйти в стартовом составе впервые за полгода

18:54 - Читати українською
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: Кейн готов выйти в стартовом составе впервые за полгода
Харри Кейн / фото: Тоттенхэм

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью рассказал о готовности Харри Кейна сыграть в матче 30-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед.

 

"Кейн хорошо потренировался, у него нет проблем с тем, чтобы завтра выйти в стартовом составе. Не знаю, сколько он сыграет. На этот вопрос ответит только сам матч.

Алли получил жесткое наказание за шутки о коронавирусе – вингер не поможет Тоттенхэму на рестарте сезона

Не могу сказать, в отличной ли он форме. Харри около шести месяцев не выходил на поле. Но он потрясающий профессионал и завтра должен выйти в основе", – цитирует португальца Sky Sports.

Напомним, в январе 26-летний форвард был прооперирован из-за разрыва мышцы задней поверхности бедра, после чего на поле не появлялся. Кейн в нынешнем сезоне забил 17 голов и отдал две результативные передачи в 25 матчах Тоттенхэма во всех турнирах.

"Динамо дало мені шанс": чемпіонські правила життя Сергія Реброва

blog_ava
"Разве Лобановский россиянин? Он – украинец!" Правила жизни Фабио Капелло
13:13
4078
Теги
Харри Харри Кейн Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Жозе Жозе Моуринью Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
37
мин
Алавес
20:30
Реал Сосьедад
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук