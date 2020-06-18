Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: Кейн готов выйти в стартовом составе впервые за полгода

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью рассказал о готовности Харри Кейна сыграть в матче 30-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед.

"Кейн хорошо потренировался, у него нет проблем с тем, чтобы завтра выйти в стартовом составе. Не знаю, сколько он сыграет. На этот вопрос ответит только сам матч.

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Не могу сказать, в отличной ли он форме. Харри около шести месяцев не выходил на поле. Но он потрясающий профессионал и завтра должен выйти в основе", – цитирует португальца Sky Sports.

Напомним, в январе 26-летний форвард был прооперирован из-за разрыва мышцы задней поверхности бедра, после чего на поле не появлялся. Кейн в нынешнем сезоне забил 17 голов и отдал две результативные передачи в 25 матчах Тоттенхэма во всех турнирах.

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