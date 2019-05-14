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Тоттенхэм – Ливерпуль: стал известен арбитр финала Лиги чемпионов

14 мая 15:51 251 Читати українською
Тоттенхэм – Ливерпуль: стал известен арбитр финала Лиги чемпионов
Дамир Скомина / УЕФА

УЕФА назначил судейскую бригаду на финальный матч Лиги чемпионов Тоттенхэм – Ливерпуль.

 

УЕФА на своем официальном сайте сообщил, что матч между Тоттенхэмом и Ливерпулем будет обслуживать бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой.

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Ассистентами будут работать Прапротник и Роберт Вукан. Оба также из Словении. Четвертым арбитром будет Матео Лаос из Испании.

На VAR будут работать Поль ван Бокель (Нидерланды), Феликс Цваер и Марк Борш (оба – Германия).

Матч состоится 1 июня в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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