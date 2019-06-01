Тоттенхэм – Ливерпуль: "шпоры" проиграли все первые таймы в Лиге чемпионов сезона 2018/19

Лондонский Тоттенхэм уступил Ливерпулю в первом тайме финального матча Лиги чемпионов и установил сомнительное достижение в рамках главного еврокубка.

"Шпоры" подтвердили статус команды, проигрывает первые таймы матчей нынешней ЛЧ. Об этом сообщает Opta Sports.

Тоттенхэм – Ливерпуль – видео гола Салаха

Решающий матч против Ливерпуля – уже 13-й, в котором Тоттенхэм проиграл первый тайм. Интересно, что 6 из таких поединков лондонцы в итоге сумели выиграть, а еще два свели к ничьей.

Отметим, что в данный момент единственный гол в матче уже на 2-й минуте забил Мохамед Салах с одиннадцатиметровой отметки. Пенальти уже на 23-й секунде поединка назначил Дамир Скомина в противоречивом эпизоде с якобы игрой рукой Муссы Сиссоко.