toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ТОТТЕНХЭМ - ЛИВЕРПУЛЬ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ХОСЕ АНТОНИО РЕЙЕС

Тоттенхэм – Ливерпуль: "шпоры" проиграли все первые таймы в Лиге чемпионов сезона 2018/19

1 июня 23:26 23 Читати українською
Тоттенхэм – Ливерпуль: "шпоры" проиграли все первые таймы в Лиге чемпионов сезона 2018/19
Тоби Алдервейрелд / фото из соцсетей

Лондонский Тоттенхэм уступил Ливерпулю в первом тайме финального матча Лиги чемпионов и установил сомнительное достижение в рамках главного еврокубка.

 
Мохамед Салах 2’
Дивок Ориджи 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дивок Ориджи

"Шпоры" подтвердили статус команды, проигрывает первые таймы матчей нынешней ЛЧ. Об этом сообщает Opta Sports.

Тоттенхэм – Ливерпуль – видео гола Салаха

Решающий матч против Ливерпуля – уже 13-й, в котором Тоттенхэм проиграл первый тайм. Интересно, что 6 из таких поединков лондонцы в итоге сумели выиграть, а еще два свели к ничьей.

Отметим, что в данный момент единственный гол в матче уже на 2-й минуте забил Мохамед Салах с одиннадцатиметровой отметки. Пенальти уже на 23-й секунде поединка назначил Дамир Скомина в противоречивом эпизоде с якобы игрой рукой Муссы Сиссоко.

blog_ava
Тоттенхэм – Ливерпуль – видео голов
1 июня
2886
Теги
Тоттенхэм - Ливерпуль Лига чемпионов Тоттенхэм Тоттенхэм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
37
мин
Люксембург
20:00
Мадагаскар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук