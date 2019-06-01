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Тоттенхэм – Ливерпуль: "шпоры" больше всех пропускали в первые 15 минут в Лиге чемпионов 2018/19

1 июня 23:53 8 Читати українською
Тоттенхэм – Ливерпуль: "шпоры" больше всех пропускали в первые 15 минут в Лиге чемпионов 2018/19
Тоттенхэм – Ливерпуль – 0:1 / Твиттер Ливерпуля

Тоттенхэм установил сомнительное достижение в нынешней Лиге чемпионов за пропущенный гол с пенальти в исполнении Салаха.

 
Мохамед Салах 2’
Дивок Ориджи 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дивок Ориджи

Тоттенхэм пропустил уже на 2-й минуте матча и установил довольно неприятное достижения в нынешней Лиге чемпионов, сообщает BBC 5 Live Sport.

Тоттенхэм – Ливерпуль: "шпоры" проиграли все первые таймы в Лиге чемпионов сезона 2018/19

Пропущенный гол с пенальти стал уже 7-м из 17-ти на турнире в первые 15 минут. Больше лондонцев на первых минутах не пропускал никто.

Напомним, решающий матч ЛЧ сезона 2018/19 между Тоттенхэмом и Ливерпулем происходит на арене Ванда Метрополитано. Стартовый свисток прозвучал в 22:00. Онлайн-трансляцию матча можно посмотреть на сайте "Футбол 24".

Тоттенхэм – Ливерпуль: Салах забивает на 108-й секунде в финале Лиги чемпионов 2018/19 – "шпоры" должны сделать чудо

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Ливерпуль бил Тоттенхэм и заслуженно выиграл финал Лиги чемпионов 2018/19
1 июня
2405
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Лига чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль Тоттенхэм Тоттенхэм
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