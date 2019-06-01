Тоттенхэм – Ливерпуль: "Сегодня в Мадриде будут танцы!" – как отрывались фанаты "шпор" перед финалом ЛЧ

Если болельщики Ливерпуля много поют, то сторонники Тоттенхэма искусны в танцевальном ремесле.

Болельщики Тоттенхэма устроили себе музыкальный "open-air", чтобы настроиться на финальный матч Лиги чемпионов против Ливерпуля.

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Фанаты неистово танцевали под мировые хиты, такие как "Freed from desire" и "Seven nation's army" от культовой группы White stripes. Все это сопровождалось традиционным потреблением большого количества пива.

Напомним, заключительный матч ЛЧ сезона 2018/19 между Тоттенхэмом и Ливерпулем проходит на арене Ванда Метрополитано. Стартовый свисток прозвучал в 22:00.

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