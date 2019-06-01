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Тоттенхэм – Ливерпуль: Салах забил третий самый быстрый в истории гол в финалах Кубка чемпионов

1 июня 22:51 46 Читати українською
Тоттенхэм – Ливерпуль: Салах забил третий самый быстрый в истории гол в финалах Кубка чемпионов
Мохамед Салах / твиттер Ливерпуля

Забитый вингером английского Ливерпуля Мохамедом Салахом мяч в ворота лондонского Тоттенхэма стал одним из самых быстрых в решающих поединках Кубка европейских чемпионов.

 
Мохамед Салах 2’
Дивок Ориджи 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дивок Ориджи

Гол египтянина на 1-й минуте 48-й секунде – третий самый быстрый в истории главного еврокубка, сообщает Mister Chip.

Тоттенхэм – Ливерпуль – видео гола Салаха

Только Энрике Матеос в 1959 году (мадридский Реал) и Паоло Мальдини в 2005-м (Милан) сумели отличиться быстрее. К слову, в первом случае команда автора забитого мяча в итоге завоевала трофей, а во втором – уступила Ливерпулю в серии пенальти.

Отметим, что свой гол на 108-й секунде Мохамед Салах провел с одиннадцатиметровой отметки. Пенальти уже на 23-й секунде поединка назначил Дамир Скомина в противоречивом эпизоде с якобы игрой рукой Муссы Сиссоко.

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Тоттенхэм – Ливерпуль: все самое интересное в день финала Лиги чемпионов 2018/19
1 июня
1418
Теги
Ливерпуль Ливерпуль Лига чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль Мохамед Салах Мохамед Салах
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