Тоттенхэм – Ливерпуль: Салах стал пятым африканцем, который забивал в финале Лиги чемпионов

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах вписал свое имя в историю финалов Лиги чемпионов.

Мохамед Салах открыл счет в финале Лиги чемпионов, реализовав пенальти в ворота Тоттенхэма.

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Таким образом египетский форвард стал 5-м представителем африканского континета, который забивал в заключительном матче самого престижного клубного турнира мира, сообщает GracenoteLive.

Ранее это удавалось Рабаси Маджери (1987, Порту), Самуэлю Это'О (2006 и 2009, Барселона), Дидье Дрогба (2012, Челси) и Садио Мане (2018, Ливерпуль).

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