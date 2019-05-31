Тоттенхэм – Ливерпуль: пресс-конференция Маурисио Почеттино перед финалом Лиги чемпионов

Тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино поделился мыслями относительно предстоящего противостояния с Ливерпулем.

"Путь к финалу был невероятным. Фокус, концентрация, я чувствую удовольствие от работы с этой группой игроков. Я так горжусь их невероятной готовностью к работе и пониманием требований. Мы готовы, завтра мы будем бежать, бороться, наслаждаться.

В момент, когда вы попадете в финал, вы думаете о победе. Мы уважаем нашего соперника, Ливерпуль – отличная команда, вместе с Манчестер Сити – лучшая в Англии. У них невероятные игроки и большой клуб.

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Выбирать состав непросто. Нужно принять решение, а завтра оно может измениться. У нас есть вся информация, мы будем использовать каждую деталь, чтобы попробовать выиграть. Вы можете использовать только 11 игроков с самого начала – это самая болезненная ситуация.

Завтра будем демонстрировать единство. Футбол – это коллективный спорт, энергия, даже от игроков, которые не играют, в раздевалке будет решающей. Уважение должно стать главным для игроков, которые будут выбраны. Это всегда трудное решение, но это часть моей работы.

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Мы должны играть со свободой – когда вы в детстве играете со свободой, то не думаете, что один миллиард людей наблюдает за вами. Помощь друг другу, общение – вот ключи к успеху", – цитирует Почеттино ВВС.

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