Тоттенхэм – Ливерпуль: пресс-конференция Юргена Клоппа перед финалом Лиги чемпионов

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп пообщался с журналистами накануне матча против Тоттенхэма.

"Я помню игры против Тоттенхэма в этом сезоне – в обоих случаях мы выиграли 2:1. Это не дает преимущества перед матчем, но мы можем работать для возможностей в игре завтра – но только завтра. Не в этот момент.

Ребята выступали в финале прошлого сезона против явных фаворитов, но в прошлом году мы сами удивили себя, выйдя в финал. Мы всегда отлично играем дома, но в матчах с Манчестер Сити и Ромой мы чувствовали давление. Это главное, мы должны развивать наш подход, нашу тактику, научиться, как вести себя в различных ситуациях, но вы не хотите убивать свои навыки.

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У нас еще есть фантастические футбольные матчи, ребята сделали этот шаг, следствие – 97 очков, они были действительно последовательными, и завтра мы должны быть последовательными снова.

С 2013 года, кроме 2017, я был со своей командой в финале. Иногда благодаря счастливым случаям, но за последние семь лет я стал мировым рекордсменом в выигрышах полуфиналов. Я остаюсь обычным человеком.

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Могут быть моменты, когда повезло и не повезло, но я не могу изменить это. Я очень уважаю то, что сделал Почеттино – у него была группа талантливых игроков, которые развиваются вместе, это действительно впечатляюще. Мне это нравится.

Но если бы Аякс был в финале, то это было бы заслуженно. Это настоящий футбольный финал. Мы действительно с нетерпением ждем настоящей игры, я уверен", – цитируе Клоппа официальный сайт УЕФА.

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