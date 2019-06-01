Тоттенхэм – Ливерпуль: мошенники выдавали себя за стюардов и пытались похитить билеты на финал Лиги чемпионов

Мошенники выдавали себя за стюардов / Фото Event Stewards

Финал Лиги чемпионов привлекает к себе не только любителей футбола, а и "фанатов" легкой наживы.

Преступная группа выдавала себя за стюардов финала Лиги чемпионов и проверяла билеты у болельщиков, пытаясь их похитить, сообщает ВВС.

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Испанская полиция задержала мадридских "Остапов Бендеров" и конфисковала у них фальшивые удостоверения стюардов и устройства для проверки билетов.

По информации СМИ, билеты на заключительный матч ЛЧ сезона 2018/19 можно приобрести с рук с наценкой в 20-50 раз.

Напомним, финальный матч ЛЧ между Тоттенхэмом и Ливерпулем состоится первого июня на арене Ванда Метрополитано. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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