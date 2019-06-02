Тоттенхэм – Ливерпуль: Морено после финала Лиги чемпионов почтил память погибшего Рейеса

Защитник английского Ливерпуля Альберто Морено почтил память погибшего в автокатастрофе Хосе Антонио Рейеса, надев майку с его изображением после решающего поединка Лиги чемпионов против лондонского Тоттенхэма (2:0).

Испанец, выступавший вместе с Рейесом в Севилье, посвятил победу погибшему хавбеку.

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Морено на церемонию награждения надел футболку с общей фотографией с Хосе Антонио Рейесом, а также надписью "Я люблю тебя, брат".

Напомним, 35-летний полузащитник погиб в автокатастрофе. Причиной аварии называют превышение скорости – шокирующие фото полностью уничтоженного автомобиля рекордсмена Лиги Европы. "Я потерял дар речи, услышав эту весть", – футбольный мир оплакивает экс-игрока Арсенала и Севильи.