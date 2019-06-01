Тоттенхэм – Ливерпуль: мерсисайдцы заработали больше пенальти в нынешней Лиге чемпионов

Ливерпуль заработал пятый пенальти в нынешней Лиге чемпионов.

Пенальти в ворота Тоттенхэма стал пятым в ворота соперников Ливерпуля в этом сезоне, передает Squawka.

Тоттенхэм – Ливерпуль – видео гола Салаха

После передачи Мане мяч попал в руку Сиссоко, и Дамир Скомина без раздумий указал на точку уже на 23-й секунде матча. Мохамед Салах достаточно уверенно этот пенальти реализовал.

Напомним, решающий матч ЛЧ сезона 2018/19 между Тоттенхэмом и Ливерпулем происходит на арене Ванда Метрополитано. Стартовый свисток прозвучал в 22:00. Онлайн-трансляцию матча можно посмотреть на сайте "Футбол 24".

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