Тоттенхэм – Ливерпуль: матч начнется с минуты молчания в память о погибшем Рейесе

УЕФА разрешил провести акцию перед финальным матчем Лиги чемпионов в Мадриде.

Футбольный союз опубликовал свое решение на официальной странице в твиттере.

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Рейес играл и в Англии и в Испании, многие участники поединка знали его лично. В частности он защищал цвета Атлетико, стадион которого будет принимать финальный поединок. Футболисты Тоттенхэма и Ливерпуля вместе с присутствующими фанатами почтят память хавбека минутой молчания перед началом встречи.

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Напомним, матч между английскими командами состоится уже сегодня, 1 июня.