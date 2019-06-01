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Тоттенхэм – Ливерпуль: матч начнется с минуты молчания в память о погибшем Рейесе

17:10 56 Читати українською
Тоттенхэм – Ливерпуль: матч начнется с минуты молчания в память о погибшем Рейесе
Хосе Антонио Рейес / Sky Sports

УЕФА разрешил провести акцию перед финальным матчем Лиги чемпионов в Мадриде.

 

Футбольный союз опубликовал свое решение на официальной странице в твиттере.

Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе

Рейес играл и в Англии и в Испании, многие участники поединка знали его лично. В частности он защищал цвета Атлетико, стадион которого будет принимать финальный поединок. Футболисты Тоттенхэма и Ливерпуля вместе с присутствующими фанатами почтят память хавбека минутой молчания перед началом встречи.

"Я потерял дар речи, услышав эту новость": футбольный мир оплакивает Рейеса, который трагически погиб в ДТП

Напомним, матч между английскими командами состоится уже сегодня, 1 июня.

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16:15
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Хосе Антонио Рейес Хосе Антонио Рейес Лига чемпионов Смерти футболистов Тоттенхэм - Ливерпуль
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