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Тоттенхэм – Ливерпуль: Мане поделился простым рецептом успеха для победы в Лиге чемпионов

00:45 12 Читати українською
Тоттенхэм – Ливерпуль: Мане поделился простым рецептом успеха для победы в Лиге чемпионов
Садио Мане / Reuters

Лидер Ливерпуля Садио Мане не хочет обременять себя лишними мыслями перед матчем против Тоттенхэма.

 

Вингер поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов на Ванда Метрополитано.

"У нас есть опыт участия в финале, мы играли здесь год назад, но тогда нам не повезло, да и Реал был слишком сильным. Сейчас мы настроены очень позитивно. Впереди нас ждет великое свершение.

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И у нас, и у Тоттенхэма очень молодые составы, но в то же время опыта нам всем хватает. Пришлось принять участие в различных играх. Здесь не стоит слишком долго думать, надо просто идти и побеждать", – сказал Мане в комментарии официальному сайту УЕФА.

Напомним, именно сенегалец отличился единственным голом Ливерпуля в прошлогоднем финале.

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