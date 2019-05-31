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Тоттенхэм – Ливерпуль: Льорис рассказал, что станет главным фактором финала Лиги чемпионов

22:02 32 Читати українською
Тоттенхэм – Ливерпуль: Льорис рассказал, что станет главным фактором финала Лиги чемпионов
Уго Льорис / Reuters

Вратарь Тоттенхэма Уго Льорис поделился ожиданиями от противостояния с Ливерпулем.

Француз готовится к непредсказуемой игре за трофей Лиги чемпионов.

"В футболе может произойти все – главное, как вы реагируете и пытаетесь держаться до конца игры. Я не очень люблю говорить о сопернике. Если они в финале, то это потому, что они заслуживают быть на этом этапе соревнований.

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Для нас это – наслаждаться спектаклем, с желанием выиграть, разница кроется в мелочах и все может произойти. У нас было три недели, чтобы подготовиться к этой игре, и мы готовы сделать все как можно лучше завтра", – цитирует Льориса ВВС.

Напомним, английский финал главного клубного евротурнира состоится уже завтра, 1 июня.

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