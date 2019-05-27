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Тоттенхэм – Ливерпуль: Кейн отправится на финал Лиги чемпионов вместе с командой

16:34 64 Читати українською
Тоттенхэм – Ливерпуль: Кейн отправится на финал Лиги чемпионов вместе с командой
Харри Кейн / фото из соцсетей

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн готовится к тому, чтобы принять участие в финальном матче Лиги чемпионов с Ливерпулем.

 

Кейн полетит вместе с Тоттенхэмом в Мадрид на финал Лиги чемпионов против Ливерпуля, сообщает Daily Mail.

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Ожидается, что главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино примет решение об участии Кейна в финале в течение недели.

Напомним, форвард повредил лодыжку в первой встрече четвертьфинала ЛЧ против Манчестер Сити 9 апреля. Теперь Кейн намерен отправиться с командой в Мадрид и надеется выйти на поле Ванда Метрополитано в финальном матче, который состоится в субботу, 1 июня.

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Харри Кейн Харри Кейн Тоттенхэм Тоттенхэм Лига чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль
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