Тоттенхэм – Ливерпуль: игроки сборной Украины рассказали, за кого будут болеть в финале Лиги чемпионов

Игроки сборной Украины поделились своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов Тоттенхэм – Ливерпуль.

Игроки сборной Украины поделились, за кого болеть в финале Лиги чемпионов и рассказали, что ожидают от этого матча в комментарии YouTube-канала УАФ.

Тоттенхэм – Ливерпуль: стартовые составы на финал Лиги чемпионов 2018/19

Большинство считает фаворитом противостояния Ливерпуль (6 против 0 за Тоттенхэм). Ярмоленко, Бутко и Кравец не определились, кому отдать предпочтение.

Матч Тоттенхэм – Ливерпуль состоится сегодня в 22:00. Онлайн-трансляцию игры проведет и "Футбол 24".

Тоттенхэм – Ливерпуль: все самое интересное в день финала Лиги чемпионов 2018/19