Тоттенхэм – Ливерпуль: финал Лиги чемпионов откроют украинские музыканты

Украинский струнный квартет Asturia сыграет гимн Лиги чемпионов перед финалом.

Украинский электронный струнный квартет Asturia выступит на финале Лиги чемпионов в Мадриде, информирует официальный сайт УЕФА.

Украинки сыграют свою версию гимна Лиги чемпионов перед началом матча Ливерпуля с Тоттенхэмом.

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В состав квартета входят Вера Валиева (скрипка), Екатерина Головко (скрипка), Елена Москаленко (альт) и Мирослава Цыбка (виолончель).

"Выступить за несколько минут до начала матча, который смотрят миллионы людей во всем мире – это невероятная возможность для нас.

Это момент, который мы будем помнить всю жизнь. С нетерпением ждем возможности подарить незабываемое выступление", – поделилась ожиданиями Мирослава Цыбка.

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Напомним, финал состоится 1 июня в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано. Перед матчем также выступит известная рок-группа Imagine Dragons.