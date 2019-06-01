Тоттенхэм – Ливерпуль: Бенитес посоветовал Почеттино обойтись без Кейна в финале

По мнению испанца Рафаэля Бенитеса, аргентинцу не стоит делать ставку на звездного форварда.

Главный тренер Ньюкасла оценил шансы Харри Кейна сыграть в финале Лиги чемпионов с Ливерпулем.

"Почеттино знает Кейна. Он понимает, как футболист тренировался. Почеттино знает мнение медперсонала и его штаба, а также он видел, как могут играть Моура и Сон. Для чего нужно менять что-то, если это позволило команде выйти в финал? Кейн – игрок , который может изменить исход матча, но будет большим риском выпускать его с начала игры после долгого перерыва. Возможно, придется заменить его, потому что он подходит к встрече не в оптимальном состоянии.

Почеттино: Не знаю, сможет ли Кейн выйти на поле

Поскольку я не знаю всего, я бы оставил Кейна на скамейке запасных. Я знаю, что он ключевой игрок, но они вышли в финал без него. У других игроков дела идут хорошо, поэтому нужно придать им уверенности", – сказал Бенитес в комментарии The Times.

Напомним, участие Харри Кейна в матче против Ливерпуля остается под вопросом из-за травмы.

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