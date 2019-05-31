Тоттенхэм – Ливерпуль: Александр-Арнольд сравнил класс финалистов Лиги чемпионов

Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд уверен, что команда сможет навязать свою игру лондонцам.

Молодой игрок "красных" поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов с Тоттенхэмом.

"Мы дошли до финала и в прошлом году, а наш соперник этого ни разу не делал. Впрочем, если говорить о классе команд, то он примерно равен. В Тоттенхэме есть звезды мирового футбола, они есть и у нас. Нас ждет битва до самого конца. Думаю, это будет битва двух тактик.

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У нас есть определенный стиль, и мы стараемся не менять его ни под какого соперника. Если мы сядем в оборону и позволим "шпорам" диктовать свои условия, то только предоставим им возможность играть в свой любимый футбол. Мы должны доминировать и работать на их половине поля. В этом наш шанс завтра. Что бы ни случилось, мы попробуем играть в свой футбол.

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Знаем, что нас всегда поддержат болельщики, куда бы мы не поехали. Все ребята готовы выложиться на все сто процентов ради них. Надеюсь, что у нас будет повод для радости", – сказал Александр-Арнольд в комментарии сайту УЕФА.

Матч между английскими клубами состоится 1 июня на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде.