toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ТОТТЕНХЭМ - ЛИВЕРПУЛЬ НИГЕРИЯ U-20 - УКРАИНА U-20 СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Тоттенхэм – Ливерпуль: Александр-Арнольд сравнил класс финалистов Лиги чемпионов

22:28 9 Читати українською
Тоттенхэм – Ливерпуль: Александр-Арнольд сравнил класс финалистов Лиги чемпионов
Трент Александер-Арнольд / Reuters

Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд уверен, что команда сможет навязать свою игру лондонцам.

 

Молодой игрок "красных" поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов с Тоттенхэмом.

"Мы дошли до финала и в прошлом году, а наш соперник этого ни разу не делал. Впрочем, если говорить о классе команд, то он примерно равен. В Тоттенхэме есть звезды мирового футбола, они есть и у нас. Нас ждет битва до самого конца. Думаю, это будет битва двух тактик.

Тоттенхэм – Ливерпуль: Льорис рассказал, что станет главным фактором финала Лиги чемпионов

У нас есть определенный стиль, и мы стараемся не менять его ни под какого соперника. Если мы сядем в оборону и позволим "шпорам" диктовать свои условия, то только предоставим им возможность играть в свой любимый футбол. Мы должны доминировать и работать на их половине поля. В этом наш шанс завтра. Что бы ни случилось, мы попробуем играть в свой футбол.

Тоттенхэм – Ливерпуль: Фирмино готов сыграть в финале Лиги чемпионов

Знаем, что нас всегда поддержат болельщики, куда бы мы не поехали. Все ребята готовы выложиться на все сто процентов ради них. Надеюсь, что у нас будет повод для радости", – сказал Александр-Арнольд в комментарии сайту УЕФА.

Матч между английскими клубами состоится 1 июня на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде.

blog_ava
Заря нашла потенциальную замену Вернидубу
15:21
887
Теги
Лига чемпионов Трент Александер-Арнольд Трент Александер-Арнольд Тоттенхэм - Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
4
мин
Тоттенхэм
22:00
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук