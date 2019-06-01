Тоттенхэм – Ливерпуль: 50 тысяч фанатов мерсисайдцев взорвали Мадрид исполнением песни YNWA – впечатляющее зрелище

Фанаты Ливерпуля всегда славились своими вокальными данными, что они и в очередной раз продемонстрировали в Мадриде.

Красное нашествие сторонников Ливерпуля заполонило улицы Мадрида накануне финала Лиги чемпионов.

Тоттенхэм – Ливерпуль: все самое интересное в день финала Лиги чемпионов 2018/19 (LIVE)

Фанаты мерсисайдцев собрались на одной из площадей столицы Испании и в 50 тысяч ртов выполнили свою традиционную песню "You'll never walk alone".

Напомним, финальный матч розыгрыша ЛЧ между Тоттенхэмом и Ливерпулем состоится первого июня на арене Ванда Метрополитано. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Тоттенхэм – Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов