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Тоттенхэм – Ливерпуль: 26 игроков "шпор" отправились в Мадрид на финал Лиги чемпионов

19:15 60 Читати українською
Тоттенхэм – Ливерпуль: 26 игроков "шпор" отправились в Мадрид на финал Лиги чемпионов
Тоттенхэм летит в Мадрид / Фото ФК Тоттенхэм

Игроки Тоттенхэма во главе с тренерским штабом отправились на, вероятно, самый важный матч в своей жизни.

 

Делегация Тоттенхэма вылетела в Мадрид защищать честь лондонского клуба в финале Лиги чемпионов.

Тоттенхэм – Ливерпуль: прогноз на финал Лиги чемпионов 2018/19

Главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино взял с собой 26 игроков, среди которых: Уго Льорис, Киран Триппьер, Дэнни Роуз, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Давинсон Санчес, Сон Хин Мин, Гарри Винкс, Харри Кейн, Эрик Ламела, Виктор Ваньяма, Мишел Ворм, Эрик Дайер, Кайл Уокер-Питерс, Мусса Сиссоко, Фернандо Льоренте, Деле Алли, Хуан Фойт, Пауло Гаццанига, Кристиан Эриксен, Серж Орье, Лукас Моура, Бен Дэвис, Альфе Вайтмен, Джордж Марш, Оливер Скипп .

Встреча с Ливерпулем состоится первого июня, начало в 22:00.

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