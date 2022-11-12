Тоттенхэм перестрелял Лидс в поединке 16-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи Тоттенхэм – Лидс на "Футбол 24".

Лидс шокировал Тоттенхэм на 10 минуте голом Сюммервилля, но "шпоры" оправились – Кейн на 25 минуте выровнял положение. Впрочем, на перерыв "павлины" ушли, ведя в счете: Кристенсен головой переправил мяч вперед, а Родриго ударом в касание пробил Льориса.

Ньюкасл одолел Челси и поднялся в топ-3, Ливерпуль разбил Саутгемптон, Тоттенхэм перестрелял Лидс в битве с 7 голами

Второй тайм начался с гола Бена Дэвиса, но Лидс снова вышел вперед – Родриго оформил дубль. Бентанкур через 4 минуты сделал счет 3:3, а через 3 минуты уругваец оформил дубль и принес Тоттенхэму победу.