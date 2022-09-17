В субботу, 17 сентября, в Лондоне встретятся команды из противоположных частей турнирной таблицы – один из лидеров АПЛ Тоттенхэм примет Лестер. Команда Антонио Конте будет пытаться реабилитироваться после премьерного поражения в сезоне, а "лисы" будут стремиться одержать первую победу в АПЛ.

Трансляция

Поединок, который начнется в 19:30 по киевскому времени, смотрите на setantasports.com. Комментировать его будет Алексей Иванов.

Ориентировочные составы

Тоттенхэм: Льорис – Ромеро, Дайер, Девис – Эмерсон, Бентанкур, Хейберг, Перишич – Ришарлисон, Сон Хин Мин, Кейн.

Лестер: Ворд – Джастин, Ндиди, Эванс, Томас – Меддисон, Тилеманс, Сумаре, Дьюсбери-Хол, Барнс – Варди.

Арбитры

Главный рефери – Саймон Хупер, ассистенты: Адриан Холмс, Марк Скоулз, четвертый рефери – Джарред Джилетт, судьи VAR: Андре Марринер, Эдди Смарт.

Текущая форма

Тоттенхэм и Манчестер Сити остаются единственными участниками АПЛ, которые не знают поражений в этом сезоне и делят вторую строчку в турнирной таблице. Обе команды дважды сыграли вничью и еще по четыре раза побеждали. Команда Антонио Конте не сумела выиграть в двух лондонских дерби: с Челси (2:2) и Вест Хэмом (1:1). С другой стороны, "шпоры" в текущем сезоне все еще не встречались с командами, располагающимися выше десятой строчки (за исключением Челси). Следовательно, серьезные экзамены для Тоттенхэма все еще впереди.

Неоднозначно лондонцы стартовали в Лиге чемпионов. В первом туре они в конце встречи дожали Марсель (2:0), однако через неделю в похожем стиле с двумя поздними голами уступили Спортингу (0:2). Для Конте и компании это поражение оказалось первым в сезоне.

Очевидным фаворитом субботнего противостояния выглядит Тоттенхэм. Все из-за ужасного старта Лестера. "Лисы" не проиграли только в первом туре, однако вряд ли могут быть довольны ничьей с Брентфордом. К 62-й минуте они вели в счете 2:0, однако впоследствии дважды пропустили. После этого ребята Брендана Роджерса уступили в пяти поединках кряду (следует отметить, что среди соперников были Арсенал, Челси и Манчестер Юнайтед). Разбавила эту полосу неудач выстраданная победа в серии пенальти над Стокпортом в Кубке лиги.

История противостояний

В прошлом сезоне лондонцы дважды победили соперника: 3:2 на выезде и 3:1 дома. Вообще, за последние пять очных поединков Лестер выиграл лишь однажды – в конце декабря 2020-го в Лондоне (2:0).

Шесть предыдущих голов "шпор" в ворота Лестера поровну разделили между собой три игрока: Сон, Кейн и Бергвейн (последнего уже нет в команде).

Кадровая ситуация

Единственная ощутимая потеря Тоттенхэма – Лукас Моура, выбывший почти месяц назад из-за травмы сухожилия. Накануне Антонио Конте отметил, что не намерен применять ротацию. По словам тренера, ее следует ожидать после 13 сыгранных матчей во всех турнирах в период с 1 октября по 12 ноября.

Хорошая новость для Лестера – потенциальное возвращение в состав Денниса Прата, пропустившего последние матчи из-за травмы. Все еще в лазарете остаются Райан Бертранд и Рикардо Перрейра.