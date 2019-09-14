Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 4:0 – видео голов и обзор матча

Тоттенхэм не заметил Кристал Пэлас в рамках 5-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Тоттенхэм – Кристал Пэлас.

"Шпоры" начали свой победный поход уже на 11-й минуте благодаря голу Сон Хин Мина, а через столько же времени кореец праздновал дубль.

Шедевральный гол и историческое достижение Абрахама в видеообзоре матча Вулверхэмптон – Челси – 2:5

Болельщики до перерыва увидели еще 2 забитых мяча – автогол ван Анхольта и точный удар Ламелы.

Вторая половина встречи проходила значительно спокойнее и без забитых мячей. Финальный свисток зафиксировал крупную победу Тоттенхэма 4:0.

Подопечные Почеттино поднялись на третье место в турнирной таблице. Кристал Пэлас – 11-й.

Челси разгромил Вулверхэмптон, Тоттенхэм уничтожил Кристал Пэлас: 5-й тур АПЛ, матчи субботы