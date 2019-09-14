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Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 4:0 – видео голов и обзор матча

14 сентября 23:12 30 Читати українською
Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 4:0 – видео голов и обзор матча
Тоттенхэм – Кристал Пэлас – видео голов и обзор матча / Фото ФК Тоттенхэм

Тоттенхэм не заметил Кристал Пэлас в рамках 5-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Тоттенхэм – Кристал Пэлас.

11’ Сон Хын Мин
21’ Патрик ван Анхольт
23’ Сон Хын Мин
42’ Эрик Ламела
 
11’ Сон Хын Мин
21’ Патрик ван Анхольт
23’ Сон Хын Мин
42’ Эрик Ламела

"Шпоры" начали свой победный поход уже на 11-й минуте благодаря голу Сон Хин Мина, а через столько же времени кореец праздновал дубль.

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Болельщики до перерыва увидели еще 2 забитых мяча – автогол ван Анхольта и точный удар Ламелы.

Вторая половина встречи проходила значительно спокойнее и без забитых мячей. Финальный свисток зафиксировал крупную победу Тоттенхэма 4:0.

Подопечные Почеттино поднялись на третье место в турнирной таблице. Кристал Пэлас – 11-й.

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Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Кристал Пэлас Кристал Пэлас Видеоновости Тоттенхэм - Кристал Пэлас
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