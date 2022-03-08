Тоттенхэм не оставил шансов Эвертону в матче 28 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи на Футбол 24.

Тоттенхэм довольно быстро не только вышел вперед, но и оформил комфортное преимущество. Сначала Майкл Кин срезал мяч в свои ворота, а Сон Хын Мин через 3 минуты удвоил преимущество. К перерыву Кейн сделал счет разгромным, а во второй половине Регилон и Кейн добили обескровленного соперника.

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Таким образом, Тоттенхэм набрал 45 очков и остался седьмым, а Эвертон с 22 пунктами остался вблизи зоны вылета.