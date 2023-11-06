Тоттенхэм принимает Челси в заключительном матче 11 тура АПЛ. Стартовые составы и онлайн-трансляция матча АПЛ с участием Михаила Мудрика – в этой новости.

Поединок Тоттенхэм – Челси начнется в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция доступна на платформах Setanta Sports и MEGOGO, а Футбол 24 проведет текстовый онлайн

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Михаил Мудрик возвращается в заявку после травмы и 2 пропущенных матчей. Правда, украинец начнет игру в запасе. В случае выхода на поле вингер Челси попытается продолжить серию результативных лондонских дерби – ранее пострадали Фулхэм и Арсенал.

Стартовый состав Тоттенхэма:

Стартовый состав Челси: