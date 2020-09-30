Принципиальность поединка между Тоттенхэмом и Челси зашкаливала. На 27-й минуте встречи выяснить отношения решили и главные тренеры лондонских команд.

Вернер дебютным голом не спас Челси от вылета из Кубка английской лиги в матче против Тоттенхэма

Наставники эмоционально что-то доказывали друг другу, а Моуринью позволил себе показать бывшему подопечному характерный жест "бла-бла-бла". К счастью, конфликт между специалистами завершился лишь ироничными улыбками.

Напомним, Тоттенхэм сумел выбить Челси из Кубка английской лиги в серии послематчевых пенальти (1:1, пен. 5:4).

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