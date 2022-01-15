Дерби Северного Лондона в 22-м туре Премьер-лиги 16 января не состоится.

АПЛ вынуждена была принять решение об отложении игры из-за кадровых проблем в лагере "канониров". Микель Артета потерял ряд игроков из-за коронавируса, травм и отъезда нескольких футболистов на Кубок Африки, информирует официальный сайт Арсенала.

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Новую дату поединка определят позже. Соответственно, количество перенесенных матчей элитного дивизиона Англии перевалило за двадцать.

Игра Тоттенхэм – Арсенал была запланирована на 16 января. "Канониры" занимают 5 место турнирной таблицы, команда Антонио Конте расположилась на 6-й строчке.

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