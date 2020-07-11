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Тоттенхэм – Арсенал: фанаты хозяев устроят шумную акцию протеста несмотря на отсутствие зрителей на трибунах

10:49 - Читати українською
Тоттенхэм – Арсенал: фанаты хозяев устроят шумную акцию протеста несмотря на отсутствие зрителей на трибунах
Дэниэл Леви / Reuters

Болельщики Тоттенхэма недовольны решениями владельца клуба Дэниэла Леви.

Фанаты Тоттенхэма планируют запустить самолет с баннером "ENIC и Леви – на выход" во время матча с Арсеналом, сообщает The Telegraph.

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"Мы считаем, что это необходимо. Мы были почти наравне с Ливерпулем, когда вышли в финал Лиги чемпионов, а теперь мы на 10 шагов позади.

Мы позади Арсенала, позади клуба, у которого было три тренера в их, возможно, худшем сезоне. Леви и ENIC должны инвестировать в клуб, Тоттенхэм должен бороться за трофеи. Надеюсь, это привлечет их внимание, возможно, они задумаются", – приводит слова одного из болельщиков Тоттенхэма The Telegraph.

Отметим, что "шпоры" занимают 9 строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в активе 49 очков. При этом, подопечные Жозе Моуринью имеют неплохие шансы догнать Шеффилд Юнайтед и Вулверхэмптон, которые находятся в еврокубковой зоне.

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Англия Тоттенхэм Тоттенхэм футбольные фанаты
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