Тоттенхэм спокойно начал матч, а все интересные события были во втором тайме. Гарет Бейл пробивал со штрафного метров с 35-ти, но удар принял на себя вратарь вместе с каркасом ворот. Зато на добивании первым сыграл Карлос Винисиус и открыл счет во встрече. Еще через несколько минут Тоттенхэм удвоил преимущество.

Лига Европы: Тоттенхэм одолел Антверпен, ЛАСК совершил камбэк после ошибки Чеберко, шестое подряд фиаско Яремчука и Ко

Подопечные Жозе Моуринью финишировали первыми в квартете J, Антверпен – второй. Обе команды прошли в 1/16 Лиги Европы. В группе с ними также были ЛАСК Чеберко и Лудогорец.