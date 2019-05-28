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Тоттенхэм – Ливерпуль: Моуринью и Венгер снова сойдутся в дуэли – на этот раз в роли экспертов

14:14 46 Читати українською
Тоттенхэм – Ливерпуль: Моуринью и Венгер снова сойдутся в дуэли – на этот раз в роли экспертов
Арсен Венгер и Жозе Моуринью / Фото The Independent

Бывшие враги попытаются найти общую точку зрения за просмотром финала Лиги чемпионов Тоттенхэм – Ливерпуль.

 

Экс-тренер Арсенала Арсен Венгер и бывший наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью будут работать вместе экспертами во время финала ЛЧ на телеканале beIN SPORTS.

Моуринью: Венгер – один из лучших тренеров в истории футбола

Напомним, именно эту "парочку" считают одними из самых яростных врагов в истории АПЛ. Тандем этих тренеров часто соревновался в словесных перепалках, а иногда даже доходило до физического контакта.

Финал ЛЧ Тоттенхэм – Ливерпуль состоится 1 июня в Мадриде на арене Ванда Метрополитано.

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Тоттенхэм - Ливерпуль Лига чемпионов Жозе Моуринью Жозе Моуринью Арсен Венгер Арсен Венгер
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