Челси в дебютном матче Игуаина разгромил Шеффилд Уэнсдей и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Челси не почувствовал проблем в матче 1/16 финала Кубка Англии против Шеффилд Уэнсдей.

Кубок Англии, 1/16 финала

Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 2:0

Голы: Викхем, 9, Таунсенд, 34 (пен.)

Нереализованный пенальти: Триппьер, 45

Челси – Шеффилд Уэнсдей – 3:0

Голы: Виллиан, 26 (пен.), 84, Хадсон-Одой, 64

Кристал Пэлас оказался сильнее Тоттенхэма в лондонском дерби и вышел в 1/8 финала Кубка Англии. "Шпоры", которые обескровлены травмами, пропустили дважды еще в первом тайме. На 9-й минуте Шлупп смело ворвался в штрафную Тоттенхэма и пробил в угол. Мяч отбил голкипер, но после рикошета "кожаный" оказался у Викхема, который с метра расстрелял ворота гостей.

На 34-й минуте Таунсенд удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти после игры рукой в ​​штрафной Уокера-Петерса. Под занавес первого тайма Триппьер не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. К слову, этот матч стал для голкипера Кристал Пэлас знаковым, ведь Сперони стал рекордсменом команды по количеству сухих матчей.

Во втором тайме Тоттенхэм так и не смог хотя бы сократить отставание. Поединок завершился победой Кристал Пэлас со счетом 2:0.

У Челси в матче с Шеффилд Уэнсдей не возникло никаких проблем. В дебютном матче Игуаина "синие" не оставили шансов сопернику, забив три гола. Аргентинцу отличиться не удалось, дубль на свой счет записал Виллиан, "расписался" в воротах соперника и Хадсон-Одой.