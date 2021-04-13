"Лучше бы я его не забивал (улыбается). В том эпизоде я действовал по ситуации. Гуцуляк отдал пас, но получилось так, что мне пришлось растянуться, вся нагрузка пошло на левую ногу, и она не выдержала...

Два шедевральных гола пяткой в видеообзоре матча Десна – Александрия – 4:1

В битве за "бронзу" фаворитом пока является Заря. У них есть преимущество в два очка, плюс игра в запасе. Нам мало своих побед, нужно, чтобы где-то и луганчане уступили. Посмотрим, по крайней мере, в Десне не теряют надежд обойти конкурента. Главное – качественно выполнять свою работу и верить в чудо", – подытожил Тотовицкий в комментарии Команда№1.

Напомним, именно хавбека Десны признали лучшим игроком 21 тура УПЛ. Из-за травмы он рискует пропустить следующий матч против Миная (17 апреля).

Десна разгромила Александрию в волевом стиле – два шедевра пяткой помогли черниговцам подняться на 3 место УПЛ