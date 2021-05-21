Тотовицкий выбрал чемпионат, в котором хотел бы продолжить карьеру – неожиданный выбор лидера Десны
Полузащитник черниговской Десны Андрей Тотовицкий мечтает попробовать свои силы за океаном.
"Хотел бы я поиграть за рубежом? У меня есть, наверное, немного странное желание – попробовать свои силы в США, в МЛС. Если будут такие предложения, готов рассмотреть.
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А кроме МЛС? Мечтаю поиграть в Испании. Но я адекватно оцениваю шансы и понимаю, что из Десны трудно попасть в Примеру", – сказал Тотовицкий в интервью Football.ua.
Напомним, в текущем сезоне Андрей провел за черниговцев 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.
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