"Хотел бы я поиграть за рубежом? У меня есть, наверное, немного странное желание – попробовать свои силы в США, в МЛС. Если будут такие предложения, готов рассмотреть.

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А кроме МЛС? Мечтаю поиграть в Испании. Но я адекватно оцениваю шансы и понимаю, что из Десны трудно попасть в Примеру", – сказал Тотовицкий в интервью Football.ua.

Напомним, в текущем сезоне Андрей провел за черниговцев 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

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