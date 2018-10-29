Тотовицкий: В чемпионате Украины все команды играют против Шахтера от обороны

Хавбек Шахтера Андрей Тотовицкий прокомментировал победу "горняков" в матче против Арсенала-Киев (3:0).

"Ожидали такой встречи, ничего нового соперник нам не предложил. Киевляне в первом тайме закрылись и держались, пока счет был 0:0. Когда мы забили, появились свободные зоны, и тогда уже результат был предрешен.

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У нас в чемпионате Украины все такие матчи, когда команды играют от обороны до первого пропущенного мяча. Мой дебют в стартовом составе? Я бы не сказал, что был мандраж, но присутствовала скованность, очень хотелось забить. Главное, что Шахтер победил", – рассказал Тотовицкий пресс-службе "горняков".

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