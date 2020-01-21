Тотовицкий продолжит карьеру в Десне – Рябоконь подтвердил переход игрока из Шахтера

Полузащитник Андрей Тотовицкий подписал контракт с черниговской Десной и вскоре будет официально представлен в новом клубе.

О переходе Тотовицкого в Десну сообщил наставник черниговской команды Александр Рябоконь в эфире Футбол NEWS. С хавбеком подписан полноценный контракт. Другие детали трансфера не сообщаются.

Десна солидно заработала на переходе Фаворова – эксклюзивные детали трансфера

Отметим, что Тотовицкий принадлежал Шахтеру с 2010 года. Он на правах аренды выступал за Ильичевец, Зарю, бельгийский Кортрейк и Мариуполь. В текущем сезоне он не сыграл ни одного матча за "горняков".

Напомним, что сегодня Карпаты сообщили о переходе в Десну Алексея Гуцуляка, а в начале января команду Рябоконя пополнили Филипп Будковский и Ливан Арвеладзе.

Із Шахтаря – на вихід: 8 гравців донецького клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єру