toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Тотовицкий продолжит карьеру в Десне – Рябоконь подтвердил переход игрока из Шахтера

21 января 23:11 124 Читати українською
Тотовицкий продолжит карьеру в Десне – Рябоконь подтвердил переход игрока из Шахтера
Андрей Тотовицкий / ФК Шахтер

Полузащитник Андрей Тотовицкий подписал контракт с черниговской Десной и вскоре будет официально представлен в новом клубе.

О переходе Тотовицкого в Десну сообщил наставник черниговской команды Александр Рябоконь в эфире Футбол NEWS. С хавбеком подписан полноценный контракт. Другие детали трансфера не сообщаются.

Десна солидно заработала на переходе Фаворова – эксклюзивные детали трансфера

Отметим, что Тотовицкий принадлежал Шахтеру с 2010 года. Он на правах аренды выступал за Ильичевец, Зарю, бельгийский Кортрейк и Мариуполь. В текущем сезоне он не сыграл ни одного матча за "горняков".

Напомним, что сегодня Карпаты сообщили о переходе в Десну Алексея Гуцуляка, а в начале января команду Рябоконя пополнили Филипп Будковский и Ливан Арвеладзе.

Із Шахтаря – на вихід: 8 гравців донецького клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єру

blog_ava
Челси – Арсенал: онлайн-видеотрансляция матча АПЛ
21 января
776
Теги
Шахтер Шахтер Трансферы Десна Десна Александр Рябоконь Александр Рябоконь Трансферы Шахтера Трансферы чемпионата Украины Андрей Тотовицкий Андрей Тотовицкий
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
8
мин
Ювентус
21:45
Рома
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук