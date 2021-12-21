Андрей Тотовицкий и Десна решили не продолжать сотрудничество, сообщает официальный сайт черниговской команды.

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Хавбек присоединился к Десне в январе 2020 года. За черниговцев Андрей провел 47 матчей, в которых отличился 16-ю голами и 9-ю ассистами. По слухам, 28-летний полузащитник может оказаться в киевском Динамо.

После 18 туров чемпионата Украины Десна расположилась на 7-й строчке турнирной таблицы.

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