"В последнее время мне часто задают вопрос о мечте попасть в сборную накануне чемпионата Европы.

Тотовицкий жалеет о своем шедевре в ворота Александрии – эффектный удар пяткой завершился травмой

Все, что зависит от меня, я стараюсь для этого делать. Все остальное – прерогатива главного тренера сборной", – сказал Тотовицкий в комментарии изданию UA-Football.

Напомним, в матче 21-го тура против Александрии Андрей отметился эффектным дублем (оба гола хавбек забил пяткой), однако получил травму и рискует пропустить поединок с Минаем. К слову, полузащитника Десны признали лучшим игроком тура.

В текущем сезоне Тотовицкий провел за черниговскую команду 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

Десна разгромила Александрию в волевом стиле – два шедевра пяткой помогли черниговцам подняться на 3 место УПЛ