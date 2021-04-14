Тотовицкий оценил шансы получить вызов в сборную Украины накануне Евро
Полузащитник черниговской Десны Андрей Тотовицкий продолжает мечтать о выступлениях за команду Шевченко.
"В последнее время мне часто задают вопрос о мечте попасть в сборную накануне чемпионата Европы.
Тотовицкий жалеет о своем шедевре в ворота Александрии – эффектный удар пяткой завершился травмой
Все, что зависит от меня, я стараюсь для этого делать. Все остальное – прерогатива главного тренера сборной", – сказал Тотовицкий в комментарии изданию UA-Football.
Напомним, в матче 21-го тура против Александрии Андрей отметился эффектным дублем (оба гола хавбек забил пяткой), однако получил травму и рискует пропустить поединок с Минаем. К слову, полузащитника Десны признали лучшим игроком тура.
В текущем сезоне Тотовицкий провел за черниговскую команду 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.
Десна разгромила Александрию в волевом стиле – два шедевра пяткой помогли черниговцам подняться на 3 место УПЛ