Тотовицкий: Когда лежал, меня ударил в спину игрок Динамо

Полузащитник Шахтера Андрей Тотовицкий поделился мыслями после матча за Суперкубок Украины против Динамо (0:1), и рассказал о потасовке в конце матча.

"Наше поражение – это стечение обстоятельств, ничего страшного. Впереди у Шахтера хороший сезон, уверен, у нас будет много побед.

Что говорил тренер после матча? Пусть это в раздевалке и останется, я не хочу об этом сейчас говорить. Главное – нам нужно сделать правильные выводы из этого поражения.

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В конце матча меня заблокировали в штрафной, я упал, получил удар, так что колено распухло, а когда лежал, меня ударил в спину динамовец", – цитирует Тотовицкого издание Команда 1.

Напомним, киевляне минимально победили донецкий Шахтер (1:0) и одержали Суперкубок Украины.

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