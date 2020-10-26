"У меня была когда-то возможность перейти в Ференцварош. С тех пор слежу за ними. Мне нравится стиль игры команды.

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Первый раз это было зимой, мне звонил спортивный директор Ференцвароша, но тогда меня Фонсека не отпустил. Сказал, что я ему нужен, хорошо тренируюсь, могу закрыть любую позицию, что он на меня рассчитывает. Я к нему подходил два раза, но он сказал, что я остаюсь, потому что ему нужны игроки на длинный сезон.

Во второй раз я лично разговаривал с Ребровым. Это было летом. У меня была травма, я так и не восстановился. Затянулось восстановление – не получилось перейти. Я занимался на базе, все уже в отпуске были. Раз ехал с базы, смотрю – неизвестный номер абонента. Поднял трубку, а это Ребров – я даже удивился.

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Не вижу смысла сожалеть, что не сложилось. Я тогда был травмирован, травма была тяжелая. Не видел смысла идти, чтобы подставлять тренера", – отметил Тотовицкий в комментарии Профутбол.

К слову, сезон 2020/21 хавбек начал в составе Десны, сыграв в 9 матчах и записав в свой актив 3 гола и ассист.

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