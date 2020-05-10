Тотальный нефарт ребят Вернидуба в видеообзоре матча Витебск – Шахтар С

Витебск сумел выстоять против Шахтера Солигорск в 8-м туре чемпионата Беларуси. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".
Чемпионат Беларуси, 8 тур
Витебск – Шахтер Солигорск – 0:0
Удаление: Хадаркевич, 90 (Ш)
Шахтер Вернидуба не смог обыграть Витебск и упустил шанс приблизиться к лидерам
Накануне отчетного поединка команда Юрия Вернидуба имела хорошие шансы приблизиться к лидерам, ведь Слуцк и Торпедо свои поединки 8-го тура выиграть не смогли. Однако "горняки" так и не смогли превратить солидное игровое преимущество и забитые голы.
После этого поединка Шахтер набрал 12 очков и поднялся на 6 место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. У Витебска на один зачетный пункт меньше и 9 строчка.
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