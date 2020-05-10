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Тотальный нефарт ребят Вернидуба в видеообзоре матча Витебск – Шахтар С

20:19 41 Читати українською
Тотальный нефарт ребят Вернидуба в видеообзоре матча Витебск – Шахтар С
Вітебськ – Шахтар Солігорськ – 0:0

Витебск сумел выстоять против Шахтера Солигорск в 8-м туре чемпионата Беларуси. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси, 8 тур

Витебск – Шахтер Солигорск – 0:0

Удаление: Хадаркевич, 90 (Ш)

Шахтер Вернидуба не смог обыграть Витебск и упустил шанс приблизиться к лидерам

Накануне отчетного поединка команда Юрия Вернидуба имела хорошие шансы приблизиться к лидерам, ведь Слуцк и Торпедо свои поединки 8-го тура выиграть не смогли. Однако "горняки" так и не смогли превратить солидное игровое преимущество и забитые голы.

После этого поединка Шахтер набрал 12 очков и поднялся на 6 место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. У Витебска на один зачетный пункт меньше и 9 строчка.

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Украинцы за рубежом Беларусь Мир Витебск Витебск Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Видеоновости
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