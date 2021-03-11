Пресс-служба УЕФА определила футболистов, которые наиболее ярко проявили себя по итогам двух игровых дней в ЛЧ.

Накануне состоялись четыре ответных матча 1/8 финала главного еврокубка. В следующий раунд Лиги чемпионов пробились ПСЖ, Ливерпуль, Порту и дортмундская Боруссия. Каждая из этих команд делегировала представителя в символическую команду недели.

Холанд, палач Ювентуса или звезды ПСЖ и Ливерпуля – УЕФА выбирает лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Заметим, что нашлось место двум "неудачникам" – игрокам, которые уже покинули турнир. Речь идет о форварде Севильи Юссефе Эн-Несери и хавбеке Ювентуса Федерико Кьезе. Имел все шансы оказаться в этой команде Лионель Месси. Форвард Барсы провел классную игру с ПСЖ, забил шикарный гол, но статистику испортил нереализованный пенальти.

Команда недели в Лиге чемпионов:

Голкипер: Навас (ПСЖ)

Защитники: Александр-Арнольд, Кабак, Филлипс (все – Ливерпуль)

Полузащитники: Фабинью (Ливерпуль), Кьеза (Ювентус), Оливейру (Порту)

Нападающие: Салах, Мане (оба – Ливерпуль), Холланд (Боруссия Д), Эн-Несери (Севилья)

ПСЖ удержал ничью с Барселоной и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов – Месси забил шедевр, но не реализовал пенальти