ПСЖ обыграл Реал (4:0) в полуфинале Клубного ЧМ-2025. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Жребий в полуфинале свел ПСЖ и Реал с Хаби Алонсо во главе. Парижане в привычном стиле проехались катком по сопернику.

ПСЖ вышел в финал Клубного ЧМ-2025, устроив скоростной разгром Реала – Дембеле оформил гол+пас

Тибо Куртуа еще до 25 минуты пропустил три мяча. Дембеле успел оформить гол+пас. Окончательный счет установил Гонсалу Рамуш, который забил на 87 минуте.

Таким образом ПСЖ прошел в финал Клубного ЧМ-2025, где сыграет против Челси. Встреча запланирована на 13 июля.